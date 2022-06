Xbox Game Pass: Ultimate Perks warten mit neuen Belohnungen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten bekommen auch im Juni wieder zahlreiche Perks, Geschenke und Belohnungen.

Besucht einfach die Perks-Galerie auf der Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und schon könnt ihr die gratis Ingame-Inhalte abgreifen.

Xbox Game Pass – Ultimate Perks – Juni 2022

Jetzt verfügbar – Madden NFL 22: MUT MVP Bundle

Jetzt verfügbar – Eternal Return: Skins und Boosts Premium Bundle

Jetzt verfügbar – Smite: Slipknot Starter Pass

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Spring Mountain Stance

7. Juni – Assassin’s Creed Origins: Deluxe-Paket

Hier seht ihr die Siegerpose des Halo Infinite Perks: