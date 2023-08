Call of Duty: Modern Warfare III: WhatsApp-Botschaft mit versteckter Karte

Per WhatsApp erhalten Spieler eine versteckte Botschaft für Call of Duty: Modern Warfare III.

Die Werbetrommel rührt kräftig in diesen Tagen für Call of Duty: Modern Warfare III. Der Shooter wird am 17. August im Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone enthüllt.

Erst gestern wurde Makarov als Antagonist und ultimative Bedrohung für den Nachfolger von Modern Warfare II präsentiert. Außerdem gab es gute Nachrichten für alle Modern Warfare II-Spieler, die auch im nächsten Teil ihre freigespielten Inhalte mitnehmen wollen.

Wer wissen möchte, was als Nächstes geschieht, der kann sich auch in einer Marketing-Aktion von Activision per WhatsApp auf dem Laufenden halten lassen. Dazu müsst ihr READY an die +12029183022 schicken.

Wir haben den Informanten für euch kontaktiert, um mehr herauszufinden. Demnach steht eine wichtige Mission in Al Mazrah an. Eine übermittelte Karte könnte womöglich den Zielort angeben, wo man sprichwörtlich die Bombe am 17. August in einem Ingame-Event platzen lassen wird.