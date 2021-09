Call of Duty: Vanguard: Cheater ruinieren Multiplayer-Beta

Cheater in der laufenden Call of Duty: Vanguard Multiplayer-Beta vermiesen anderen Spielern den Spaß.

Insider Tom Henderson twitterte ein kurzes Video eines Cheaters in der noch bis 20. September laufenden Multiplayer-Beta zum kommenden Shooter Call of Duty: Vanguard, in der ein PC-Spieler erscheint und den Spielspaß der anderen gewaltig stört.

Während der Multiplayer-Beta können Teilnehmer nicht wählen, mit wem sie spielen möchten und sind gezwungen auf Xbox oder PlayStation auch PC-Gamer einzubeziehen.

Hackers have started to appear in the #Vanguard Beta pic.twitter.com/fBG6tRIlI1 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 17, 2021

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.