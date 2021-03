Call of Duty: Warzone: Leak deutet auf Sandbox-Modus hin

Laut einem neuen Leak könnte ein Sandbox-Modus für Call of Duty: Warzone in Planung sein.

Activision versorgt seinen Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone fortlaufend mit Updates und neuen Inhalten. Erst kürzlich ging der neue Outbreak Zombie-Modus sowohl in Warzone als auch in Call of Duty: Black Ops Cold War an den Start. Laut einem neuen Leak des Twitter-Nutzers Zesty könnte schon bald der nächste Spielmodus folgen.

Besagter Leak, welcher auf bisher ungenutzten Textpassagen von Season 2 basiert, deutet darauf hin, dass Call of Duty: Warzone bald einen Sandbox-Modus mit mehreren Bereichen erhalten könnte, in welchen der Einsatz von Waffen eingeschränkt ist und es nicht darum geht Gegnern den Gar auszumachen.

Vielmehr soll der Fokus auf unterschiedlichen Arten von Gelegenheitsaktivitäten wie unter anderem Fahrzeugrennen, Hindernisrennen, Parkour-Herausforderungen, Zeitfahren, eine Art Hubschrauberaktivität sowie einem Team-basierten Kontrollpunktspiel liegen.