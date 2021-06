Deutsche Charts: Biomutant mutiert zum Triple-Sieger

Unerwartete Story-Wendungen, ein innovatives Kampfsystem, vielfältige Crafting-Möglichkeiten: Biomutant hat alles, was das Rollenspieler-Herz begehrt. In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, drückt das postapokalyptische Kung-Fu-Abenteuer jetzt mächtig auf die Tube – und führt mittlerweile drei Rankings (PS4, Xbox One, PC) gleichzeitig an.

Das Nachsehen haben GTA V, die Legendary Edition von Mass Effect und Die Sims 4, die jeweils mit Silber vorliebnehmen müssen. In der PS5-Hitliste heißt es weiterhin gruseln, was das Zeug hält. Resident Evil Village verteidigt die Führung vor dem Sci-Fi-Shooter Returnal. Auf Xbox Series reicht Resident Evil Village die Krone dagegen an It Takes Two weiter. Auch in den Nintendo Switch-Charts tauschen Mario Kart 8 Deluxe (eins) und Miitopia (zwei) die Spitzenposition. Meistverkaufte 3DS-Titel sind The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D und Animal Crossing: New Leaf.