Elden Ring: Entwickler plante angeblich Season Pass mit DLCs

Angeblich hatte FromSoftware zwei große Erweiterungen in einem Season Pass für Elden Ring geplant.

Hätte euch Elden Ring mit einem Season Pass inklusive Erweiterungen gefallen? Angeblich war das der ursprüngliche Plan von FromSoftware für das Rollenspiel.

Die Behauptung dazu stammt vom Insider Lance McDonald. Der Entwickler wollte demnach zwei Erweiterungen über das Modell des Season Pass vertreiben.

Das Kolosseum sei auch Teil eines der DLCs gewesen, wurde dann aber als kostenloses Update allen Spielern zugänglich gemacht. Laut McDonald wären dann auch tonnenweise geschnittene Inhalte in ihrer endgültigen Form darin enthalten gewesen.

Letztendlich habe man sich aber für eine große Erweiterung entschlossen. Ähnliches sei auch schon mit Bloodborne passiert.

FromSoftware kündigte Ende Februar die Erweiterung Shadow of the Erdtree an. Sie wird frühestens im April 2024 auf den Markt kommen.