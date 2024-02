Elden Ring: Tencent arbeitet angeblich an mobiler Version

Autor:, in / Elden Ring

Elden Ring ist aufgrund seiner epischen Ausmaße nicht unbedingt ein Spiel, das man sich auf dem Smartphone vorstellen kann, doch genau daran scheint die Tencent Holdings gerade zu arbeiten.

Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich in ihrem Bericht auf drei nicht näher genannte Quellen, die mit der Thematik vertraut seien und mitteilten, dass das Unternehmen nach dem nächsten Hit suche, um in ein alterndes Archiv an Spielen frischen Wind zu bringen.

Bei Tencent selbst schweigt man derzeit zu der Situation.

Bestätigt sich der Bericht, den ihr derzeit mit entsprechender Vorsicht genießen und als Gerücht einordnen solltet, so könnte die mobile Version von Elden Ring als Free-to-Play-Spiel auf den Markt kommen und Geld über In-App-Käufe einspielen.

Scheitern könnte das Vorhaben jedoch daran, dass Elden Ring bislang stets darauf ausgelegt war, zu einem fixen Preis den gesamten Spielspaß zu bieten. Aus einem ähnlichen Grund schlug erst im vergangenen Jahr ein Versuch fehl, das Nier-Franchise von der Konsole aufs Smartphone zu holen.