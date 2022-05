Gears of War: Enthüllung der Remaster Collection könnte kurz bevorstehen

Autor:, in / Gears of War

Seit Gears Tactics ist es still um The Coalition geworden und es gab bisher keine offiziellen Ankündigungen vom Xbox Studio. Zwar arbeitet das Studio an diversen Projekten, aber bisher wurden nur einige Szenen in der Unreal Engine 5 gezeigt und es hieß, man konzentriere sich erst einmal darauf.

Shpeshal Nick hat in der Vergangenheit schon öfter Gerüchte gestreut, von denen einige wahr waren und andere eben nicht. In einem Podcast hat er an diesem Wochenende erneut Hoffnung verbreitet. Das Gerücht beginnt bei 43:30 Minuten.

Es ist die Rede davon, dass ein anderes Xbox-Franchise eine ähnliche Behandlung wie die Halo: The Master Chief Collection bekommt. Des Weiteren deutet er darauf hin, dass an großen Studios bis jetzt nur noch The Coalition mit Veröffentlichungen und Ankündigungen aussteht.

Seiner Meinung nach wird eine Remaster-Collection der Gears of War Reihe auf dem Xbox & Bethesda Showcase am 12. Juni vorgestellt und sogar dieses Jahr veröffentlicht!

Doch Vorsicht! Hierbei handelt es sich um ein Gerücht, bleibt also skeptisch und wartet am besten den Showcase ab. Sofern es vorher noch Neuigkeiten gibt, halten wir euch wie immer auf dem Laufenden.