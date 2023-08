Lies of P: Goldstatus erreicht, neue Tagebucheinträge

Autor:, in / Lies of P

Das Spiel Lies of P hat den Goldstatus erreicht und es gibt neue Auszüge aus den Tagebüchern der Stadt.

Die Geschichte von Pinocchio können Spieler pünktlich im September erleben. NEOWIZ hat den Goldstatus für das Soulslike Lies of P verkündet.

Lies of P wird am 19. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass erscheinen.

Schaut euch auch die neusten Einträge aus den Tagebüchern der Stadt an, die euch mehr Hintergründe über die Geschichte liefern. Die ersten beiden Tagebücher könnt ihr euch hier anschauen.

Tagebuch Teil 3:

Tagebuch Teil 4: