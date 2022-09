Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Weiteres RGG-Action-Adventure angekündigt

Die großartigen Neuigkeiten für alle Yakuza-Fans gehen weiter und jetzt SEGA auch noch Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name angekündigt.

SEGA und Ryu Ga Gotoku (RGG) sind heute gut gelaunt und haben jetzt noch Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name für das Jahr 2023 angekündigt.

Kiryu kehrt in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name zurück. Dieses klassische, rasante RGG-Action-Adventure beleuchtet Kiryus Perspektive nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life, dessen Story zu Like a Dragon 8 führen wird.

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Like a Dragon 8 im Jahr 2024 erscheinen wird. Zusätzlich erscheint das Remake Like a Dragon: Ishin am 21. Februar 2023.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu sehen:

