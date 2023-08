The Texas Chain Saw Massacre: Medaillenspiegel: Die Bewertungen der Fachpresse

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Die ersten Bewertungen der Fachpresse zum Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre im Medaillenspiegel.

Zu den Neuveröffentlichungen für die Xbox zählt am Freitag auch The Texas Chain Saw Massacre. Das asymmetrische Third-Person-Horrorspiel von Sumo Nottingham wird für Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass spielbar sein.

Wie das Spiel rund um die Ereignisse des Films aus dem Jahr 1974 umgesetzt wurde und ob sich der Überlebenskampf gegen die Kannibalenfamilie lohnt, hat die Fachpresse anhand von ersten Bewertungen verraten.

Wie das Spiel bisher abgeschnitten hat, zeigt euch unten der Medaillenspiegel.

Um wie viel Uhr ihr The Texas Chain Saw Massacre am 18. August auf eurer Xbox starten könnt, erfahrt ihr hier. Im Microsoft Store kann das Spiel für 39,99 Euro vorbestellt werden.

The Texas Chain Saw Massacre – Medaillenspiegel

GameSpot 9/10

COGconnected 85/100

Multiplayer First 8,5/10

Shacknews 8/10

PCGamesN 8/10

Try Hard Guides 8/10

SVG 7/10

IGN 6/10

Wertungen 5/5

Attack of the Fanboy 4,5/5