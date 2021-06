Xbox Game Pass: Yakuza Like a Dragon bald verfügbar laut Gerücht

Exakt sieben Titel aus der Yakuza Reihe sind mittlerweile im Xbox Game Pass enthalten. Mit Yakuza Like a Dragon soll laut Gerüchten das achte Spiel aus dem Franchise im Abonnement bald erhältlich sein. Und wer weiß, vielleicht wird das schon heute Abend während des Xbox/Bethesda Showcases bekannt gegeben.

if it wasn't super obvious already, yes Yakuza Like a Dragon is coming to Xbox Game Pass 👍

— Tom Warren (@tomwarren) June 12, 2021