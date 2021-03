Xbox Game Studios: Anstehendes Event legt anscheinend Fokus auf Bethesda

Der stets gut informierte Jeff Grubb von VentureBeat hat einmal mehr in seinem Podcast über die zukünftigen Pläne von Microsoft geplaudert.

Auch in einem Tweet äußerte er sich ziemlich sicher, dass es im anstehenden Xbox-Event hauptsächlich um die Übernahme von Bethesda gehen wird und dabei Spiele für den Xbox Game Pass vorgestellt werden. Wahrscheinlich bezieht er sich auf das gerüchteweise stattfindende Microsoft-Event in diesem Monat, das angeblich am 23. März 2021 stattfinden soll.

Gleichzeitig gab Aaron Greenberg von Microsoft offiziell bekannt, dass Xbox-Fans generell in naher Zukunft keine Events eines Kalibers von einer Show mit Weltpremieren erwarten sollten.

Also, I'm pretty sure that our Bethesda/MS talk is exactly how it's going to happen. Event soon. Lots of talk about what the acquisition means. Stuff coming to Game Pass. And then Beth still operating separately through E3 because June is distressingly close.

