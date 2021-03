Elden Ring: Gerücht: Gameplay-Trailer im April und Release im August

Autor:, in / Elden Ring

Der jüngst geleakte Trailer zu Elden Ring dürfte den Hunger nach frischen Informationen und hochauflösendem Gameplay nicht nur bei Fans neu entfacht haben.

Doch der Leak könnte dazu geführt haben, dass sich eine möglicherweise für März geplante offizielle Enthüllung verschoben hat.

Einem neuen Gerücht zufolge soll der Gameplay-Trailer zu Elden Ring nun am 8. April enthüllt werden. Auf ein Event will man dafür aber verzichten und Bandai Namco Entertainment und From Software sollen den Trailer über die offiziellen Kanäle verbreiten.

Eine Woche vorher soll der Hype auf demselben Weg schon vorab entfacht werden.

Angeblich soll Elden Ring im August sowohl für die alte als auch für die neue Konsolengeneration sowie den PC gleichzeitig erscheinen.

Mit dem geleakten Trailer, der Material aus einer Pre-Alpha des Spiels enthalten haben soll, hat der neue Trailer aber nichts gemeinsam. Stattdessen wird der Gameplay-Trailer als eine Mischung aus hochwertigen Cinematics und Spielszenen beschrieben, die unter anderem Features wie Camps, Lagerfeuer, Tag-Nacht-Zyklus, eine dynamische offene Welt und mehr zeigen.

Solange wir nichts von offizieller Seite hören, betrachtet diese neuen Informationen als das, was sie derzeit sind: unbestätigte Gerüchte.