Elden Ring: Miyazaki plagten Ängste bei der Veröffentlichung

In der neusten Ausgabe der Zeitschrift Famitsu sprach Hidetaka Miyazaki über die Ängste im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Elden Ring.

Der Game Director des Rollenspiels habe demnach bei jedem Release eines Souls-Spiels solche Gefühle gehabt. Zwar sei es bei allen Titeln so, dennoch sei es keine angenehme Zeit. Er werde sich wohl nie daran gewöhnen, wie er sagt.

Miyazaki erzählte auch, dass man von Anfang an erwartet habe, dass Elden Ring das umfangreichste aller Zeiten sein würde.

Über Parallelen bei den Kämpfen zu Sekiro: Shadows Die Twice, das er gleichzeitig mit Elden Ring entwickelte, sagte er, dass die gemeinsame Entwicklung beide Spiele beeinflusst habe. Es sei aber nicht so gewesen, dass man eine gelernte Lektion des eines Spieles, beim anderen angewendet habe.

Über den Einfluss in der Anfangsphase des Projekts mit Schriftsteller George R. R. Martin sagte er:

Der Game Director erklärte später auch seine grundsätzlichen Prinzipien, wie er eine Geschichte erzählt. Dabei spielt der Spieler selbst eine wichtige Rolle.

„Die grundsätzliche Vorgehensweise beim Erzählen einer Geschichte in diesem Spiel ist die gleiche wie in der Dark Souls-Reihe. Die Textinformationen werden in Stücken präsentiert und sollen im Kopf des Benutzers miteinander verbunden werden oder von ihm erdacht werden. Der Grund dafür ist, dass wir wollen, dass das Gameplay selbst die Geschichte des Benutzers ist. Ich denke jedoch, dass die Gespräche mit den NSCs direkter sind als in früheren Werken.“