Xbox Game Pass: MLB The Show 21 von Sony erscheint diese Woche im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

MLB The Show 21 von Sony Interactive erscheint diese Woche im Xbox Game Pass.

Bereits morgen können sich alle Xbox Game Pass-Abonnenten das neue Baseballspiel MLB The Show 21 von Sony Interactive auf ihre Xbox-Konsole herunterladen. Ein Tag, der wohl in die Geschichte eingehen und vor allem Baseballfans freuen wird.

Die MLB The Show-Serie zählt zu den besten Baseball-Sportspielen, die jemals für eine Konsole veröffentlicht wurden und nun kommen auch endlich Xbox-Spieler in den Genuss des Titels. Dazu wird MLB The Show 21 über die Cloud spielbar sein.

Falls ihr euch fragt, wie es dazu kommen konnte, dass Sony doch tatsächlich ein Spiel für die Xbox veröffentlicht, dann gibt es hier weitere Informationen für euch.

Um euch noch einmal kurz vor dem Abschlag auf das Spiel einzustimmen, gibt es hier ein paar Videos für euch: