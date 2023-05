Autor:, in / Xbox Next

Der Abschlussbericht der Competition and Markets Authority (CMA) steckt voller interessanter Details. Dazu gehören auch die Pläne von Microsoft und der nächsten Xbox. Die CMA habe demnach grobe Einblicke in die Zukunft des Cloud-Gamings erhalten sowie in interne Gespräche von Microsoft zur nächsten Xbox-Hardware.

Im Bericht heißt es in einem Abschnitt auf Seite 200, Microsoft habe die CMA im September 2022 mit über Pläne und Strategien eines Xbox Series X|S Nachfolgers informiert.

Die relevanten Stellen bezüglich der nächsten Generation von Xbox-Konsolen wurden im öffentlich zugänglichen Bericht natürlich herausgelassen.

Microsoft selbst hatte im November in Dokumenten an die CMA das Jahr 2028 als mögliches Zeitfenster für Next-Gen-Konsolen genannt.

Mit der neuen Generation plant Microsoft laut weiteren Dokumenten auch Konsole, PC und Mobile durch eine Universal App Storefront zu verschmelzen. Details zu diesen Plänen sind im abschließenden Bericht selbstredend geschwärzt.