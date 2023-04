Die CMA hat die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft blockiert. Grund dafür ist der Cloud-Gaming-Markt, der in den nächsten Jahren immens anwachsen und Microsoft womöglich eine Monopolstellung einnehmen könnte, da Microsoft angeblich schon jetzt 60 bis 70 % des Marktes weltweit übernommen hat, wozu Brad Smith von Microsoft meinte, dass die CMA ein mangelhaftes Verständnis von diesem Markt hätte.

Doch wie geht es nun weiter? Microsoft hat bereits angegeben, dass man in Berufung gehen und die Entscheidung der CMA anfechten wird. Ebenso könnte die CMA von der britischen Regierung überstimmt werden, wenn man einen großen wirtschaftlichen Schaden durch die Blockierung im Heimatland erkennen würde.

Ein weitere Unterganszenario wäre eine Auslagerung des Geschäfts und das Verlassen des Standorts: UK – aber das sind eher Hirngespinste, denn Microsoft würde seine Position in Großbritannien niemals aufgeben und mit solch einem Vorgehen ein falsches Zeichen setzen, was der FTC wieder in die Karten spielen könnte, die sicher das Vorgehen von Microsoft derzeit mit Adleraugen beobachtet, um sich auf alle Schritte vorzubereiten. Man könnte aber das Angebot an sich für Cloud-Gaming und Xbox Game Pass so umlagern, dass die Bedenken der CMA nicht mehr wirksam seien.

Aber es gibt noch mehr Optionen – und anstatt UK den Rücken zu kehren, wird Microsoft stattdessen die Marktanalysen und Begründungen der CMA in allen Bereichen (Dokument mit 418 Seiten) überprüfen und mit der Lupe nach Fehlern suchen, um diese dann dem CMA-Gremium um die Ohren zu hauen.

Und laut Michael Pachter, Analyst bei Webbush, könnte Microsoft sich womöglich auf eine Preisbremse im Cloud-Gaming-Segment und dem dazugehörigen Xbox Game Pass mit Großbritannien einigen.

Der Analyst beschreibt eine mögliche Option, dass Microsoft sich mit der CMA darauf einigen könnte, die Kosten für den Xbox Game Pass in den nächsten zehn Jahren nicht zu erhöhen, bzw. maximal die Inflationsrate für eine Preiserhöhung zu nutzen.

Mit dieser Argumentation hätte Microsoft eine Ausnahmeregelung geschaffen, die die CMA nicht ablehnen könne und somit der Übernahme letzten Endes doch zustimmen müsste, heißt es.

Michael Pachter äußerte: „Die beiden Dinge, die Microsoft tun kann, um die Bedenken der Briten auszuräumen, sind (1) Game Pass in Großbritannien auszugliedern und alle Activision Blizzard-Inhalte aus dem Dienst herauszuhalten; und (2) sich zu verpflichten, den Preis von Game Pass für die nächsten zehn Jahre auf dem aktuellen Preis plus maximal der Inflationsrate (2 – 3 % pro Jahr) zu halten. Wenn sie sich dazu verpflichten, können sie gegen die unvermeidliche Genehmigung des Vereinigten Königreichs mit diesen Ausnahmeregelungen Berufung einlegen, und sie werden gewinnen“, so Pachter.

Derzeit scheint es so, dass die Blockierung der CMA lediglich bedeutet, dass Microsoft noch mehr Zugeständnisse und Regelungen treffen muss, um die Bedenken mit einer Berufung aus der Welt zu schaffen.

Eine Xbox Game Pass-Preisbremse würde dabei Spielern weltweit sicher gefallen und auch die Gamer im Vereinigten Königreich wären sicher nicht abgeneigt.